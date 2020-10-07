Улан-Батор, , 19:47 — REGNUM Совет Европейского союза (ЕС) вычеркнул Монголию из черного списка стран, которые не сотрудничают с ЕС по налоговым вопросам, сообщает 7 октября Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную монгольским МИД.

Произошло это после сдачи Улан-Батором на хранение документов о ратификации Конвенции о взаимной административной помощи в налоговых вопросах, которая была разработана монгольскими властями совместно с ОЭСР и Советом Европы.

Отметим, что черный список ЕС включает юрисдикции, которые либо не входят в объединенную Европу, либо не выполняют обязательств по осуществлению реформ в свете налоговой прозрачности, основанных на международных стандартах.