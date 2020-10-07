Москва, , 19:26 — REGNUM Инфляция в России за период с 29 сентября по 5 октября составила 0,1% после нулевого значения в предыдущие две недели. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По оценке ведомства, за период с начала октября потребительские цены выросли в среднем на 0,1%, с начала текущего года года — на 3%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали сахар-песок — на 4,6%, подсолнечное масло — на 1,6%, куриные яйца — на 1,2%, мороженая рыба — на 0,6%, гречневая крупа — на 0,4%, говядина, полукопченая колбаса, маргарин и творог — на 0,2%.

Одновременно с этим варёная колбаса, мясные консервы, сливочное масло, пастеризованое молоко, сметана, карамель, соль и пшено стали дешевле на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,6%. В том числе яблоки подешевели на 3,1%, морковь — на 2,5%, белокочанная капуста — на 2,0%. В то же время помидоры стали дороже на 1,9%.

Зафиксирован также недельный рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. В частности, спички подорожали на 0,7%, туалетная бумага, зубная паста и щётки — на 0,3%, детские подгузники, хозяйственное мыло и стиральный порошок — на 0,2%. При этом пелёнки для новорожденных подешевели на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по оценке Росстата, за неделю в среднем не изменились.

Напомним, в сентябре Росстат впервые за год зафиксировал месячную дефляции в размере 0,1% после нулевой инфляции месяцем ранее. В октябре, согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России может ускориться до 0,2%.

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