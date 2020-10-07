Челябинск, 7 октября 2020, 19:07 — REGNUM В Челябинской области из-за коронавируса не планируется останавливать экономику. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер 7 октября, сообщает его пресс-служба.
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Он отметил, что с промышленными предприятиями нужно снова активно работать по соблюдению необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Но никакого желания останавливать экономику у чиновников нет.
«Более того, и возможности у нас такой нет», — сказал руководитель Южного Урала. И подчеркнул, что задача не в том, чтобы вводить новые ограничения, а в том, чтобы обеспечить контроль за соблюдением простых и понятных требований с тем, чтобы не перегружать больницы. Людям нужно носить маски, соблюдать дистанцию и вообще быть осторожными.
«Во многом все зависит от нас», — добавил Текслер.