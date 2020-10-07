Курган, , 18:45 — REGNUM В курганском городе Катайске и Катайском районе отопительный сезон под угрозой срыва из-за больших долгов населения перед ресурсоснабжающими организациями. Долги перед ресурсниками составляют 18,5 млн рублей, сообщают муниципальные власти в своём обращении к землякам.

Долги населения породили по цепочке долги теплоснабжающих организаций — ООО «Апикс» и ООО «Тепловик». Предприятия задолжали газовикам девять млн рублей, и с ними отказываются заключать договоры.

«Пока решением комиссии по чрезвычайным ситуациям газ был пущен, но это еще ничего не значит. В любой момент его могут перекрыть. И тогда батареи вновь станут холодными», — поясняют муниципальные власти.

Жителей Катайска и Катайского района просят ответственно подойти к своим долгам и расплатиться за горячую воду и газ. Причём, по уверению властей, бюджетные учреждения задолженностей не имеют.

«Убедительная просьба к должникам: рассчитаться по имеющим задолженностям за тепло‑ и горячее водоснабжение, ведь из-за вас страдают те, кто своевременно оплачивает коммунальные услуги. Если задолженность большая — вам пойдут на уступки, произведут ее реструктуризацию, то есть оплату по частям. Зима, по прогнозам синоптиков, будет очень холодной, все мы хотим, чтобы в наших домах, квартирах, на рабочих местах было тепло и уютно», — просят катайцев.

Отметим, что в Катайский район входит райцентр и 12 сельских поселений, где проживают свыше 20 тыс. человек.