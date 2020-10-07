Калуга, , 19:02 — REGNUM За годы работы на территории Калужской области компания «Фольксваген Груп Рус» перечислила в консолидированный бюджет региона 21,5 миллиарда рублей. Об этом заявил 7 октября губернатор Владислав Шапша на рабочей встрече с руководством компании, на которой обсуждались вопросы деятельности предприятия в условиях угрозы распространения COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заводе компании «Фольксваген Груп Рус» Admoblkaluga.ru

В условиях пандемии компания продемонстрировала умение эффективно противостоять новым требованиям и вызовам, смогла перераспределить ресурсы таким образом, чтобы минимизировать потери и сохранить коллектив. «Анализ показывает, что спад в автомобилестроении пройден. Усилены меры государственной поддержки. Идёт стабильное наращивание производства. В сентябре в стране на 3,4% выросли продажи легковых автомобилей. При этом компания ООО «Фольксваген Груп Рус» существенно превзошла этот показатель. Очень своевременным оказался выход на рынок обновленных моделей «Фольксваген-Поло» и «Шкода-Рапид». Учитывая, что спрос на новые автомобили сохраняется, прогнозы экспертов по этому году еще более оптимистичны», — сказал Владислав Шапша.

По словам губернатора, «Фольксваген» остаётся для Калужской области надёжным партнёром и ответственным работодателем. Предприятие вносит весомый вклад в развитие региона: производит шестую часть всей промышленной продукции.

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