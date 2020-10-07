Нижний Новгород, , 18:23 — REGNUM С начала года в Нижегородской области для детей-сирот уже приобрели 554 квартиры. Об этом стало известно в ходе заседания круглого стола по вопросам защиты имущественных прав детей-сирот, участие в котором принял губернатор Глеб Никитин.

По его словам, в 2020 году на покупку жилья для нижегородских детей-сирот выделили около 1 млрд рублей. При этом большую часть этих денег, а именно 867 млн рублей, предоставил региональный бюджет.

Также глава региона отметил, что в текущем году финансирование этой госпрограммы увеличено на 140 млн рублей по сравнению с прошлым годом.

«Нужно, чтобы эти средства тратились муниципалитетами крайне ответственно», — подчеркнул губернатор Нижегородской области.