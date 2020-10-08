Москва, , 08:04 — REGNUM Заявление главы Минтруда России Антона Котякова, который анонсировал ускоренный рост минимального размера оплаты труда с 2021 года, обсудили пользователи интернета. Свои мнения граждане выразил ив комментариях 7 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Часть граждан решила сравнить размер МРОТ с прожиточным минимумом. Несмотря на то, что в Минтруде предложили увеличить МРОТ до 12 792 рублей, тем не менее, граждане не особо вдохновились подобным размером.

«Вообще-то на сегодняшний день МРОТ составляет 12 130р., а прожиточный минимум на душу 10 609, трудоспособного 11 510, детей 10 383, пенсионеров 9311. У Котякова может другие сведения? Пусть попробует прожить на этот самый МРОТ и минимум… если в семье есть один ребёнок, а родители получают по МРОТу, то на душу в такой семье выходит около 8 тысяч. Вот Вам уважаемый министр и вся борьба с бедностью!», — пишет Оксана С.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что тот размер МРОТ, который предлагает правительство России, нельзя назвать иначе, как «позорным». Граждане предлагают обратить взор чиновников на европейские страны, где власти предоставляют населению намного большие суммы.

«МРОТ в России — позорная подачка! Наши депутаты и власть в целом постоянно кивают на то, что вон в Европе тарифы такие-то, надо и нам такие делать. Так тогда делайте и МРОТ, как в Европе, где он составляет 60% от средней зарплаты по стране. А у нас нищета кругом! Ни почасовой оплаты труда, ни справедливых зарплат», — написал пользователей Алексей.

Помимо прочего, в Минтруде РФ заявили, что МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы. В связи с этим многие пользователи задались вопросом о том, почему МРОТ считается от медианной зарплаты и почему именно такой процент.

«В развитых странах, минимальный прожиточный минимум рассчитывается не от медианной з/п, а от средней и не 42%, а 60% от нее. Наши же чинуши, так любящие сравнивать Россию с Европой, в курсе этого. Но у нас же как-то выборочно сравнение проводится, по Райкину: «Тут пишем, тут рыбу заворачиваем». Медианная з/п 34 тыс., а средняя по нашему Росстату почти 50. Вот и вся разница», — поделилась мнением Ольга.

Нашлись и те, кто призвал Котякова попробовать самостоятельно прожить на тот минимум, который населению России предлагает его ведомство. Граждане уверены, что подобные главе Минтруда чиновники не представляют, как на самом деле живут обычные люди.

«Я не понимаю, как может человек, который получает сотни тысяч руб. в месяц устанавливать нам такой МРОТ. В десятки, а то и сотни раз меньше его зарплаты. Почему тот, кто устанавливает такие суммы сам не пробует пожить на МРОТ хотя бы пару месяцев. Он хоть раз был в пятерочке и т.д. Он ценники в магазине видел и как цифры на них растут? Люди, вы за всю жизнь видели хоть одного депутата в продуктовом магазине?», — написал пользователь Аиста А.

Напомним, 6 октября глава Минтруда РФ Антон Котяков сделал заявление, согласно которому с 2021 года МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимума