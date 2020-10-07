Курган, , 18:04 — REGNUM В Курганской области определён инвестор для строительства двух мусоросортировочных комплексов. Им стал региональный оператор по обращению с отходами — ООО «Чистый город», сообщает пресс-служба главы региона.

В региональной схеме по обращению с отходами запланировано строительство двух мусоросортировок — в Шадринске на 40 тыс. тонн отходов и под Курганом, в Кетовском районе, на 160 тыс. тонн отходов.

По словам директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Станислава Носкова, с ООО «Чистый город» заключены договоры аренды земельных участков, на которых будут расположены мусоросортировки. Шадринский участок по площади составляет 3,5 га, кетовский — 11,9 га. Мусоросортировки создаются за счёт инвестора без привлечения бюджетных средств региона.

Отмечается, что на новых мусоросортировочных комплексах планируется создать не менее 180 рабочих мест.