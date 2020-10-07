Москва, 7 октября 2020, 17:51 — REGNUM Как показали весна и лето 2020 года, с рынка России ушло не больше 10% компаний малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Так он прокомментировал рекомендации Всемирного банка помогать малому и среднему бизнесу точечно, а не массово.
Как пояснил Строганов, опыт Китая, России, других стран показывает, что экономика государства в значительной мере зависит именно от крупного бизнеса, работающего в ключевых для конкретной страны отраслях, создающего рабочие места и участвующего в крупных инфраструктурных проектах.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко заявил, что Россия еще далека от того, чтобы исчерпать свои возможности для поддержки малого и среднего бизнеса.
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