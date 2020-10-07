Москва, , 17:51 — REGNUM Как показали весна и лето 2020 года, с рынка России ушло не больше 10% компаний малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Так он прокомментировал рекомендации Всемирного банка помогать малому и среднему бизнесу точечно, а не массово.

«Да, безусловно, МСП более уязвимы в ситуации ограничительных мер и коронакризиса по сравнению с крупным бизнесом. Но как показали весна и лето 2020 года, с рынка ушло не более 10% компаний, — отметил Строганов. — Как раз крупный бизнес находится под большим влиянием конъюнктуры международной торговли и меняющейся стоимости финансов и спроса. Удивительно, что, несмотря на структурные изменения в мировой экономике за прошедшие два десятилетия, кризис стартапов и венчурного капитализма практически во всех странах мира, Всемирный банк сохраняет в неизменности риторику поддержки молодых и быстрорастущих компаний, экспортеров и новаторов».

Как пояснил Строганов, опыт Китая, России, других стран показывает, что экономика государства в значительной мере зависит именно от крупного бизнеса, работающего в ключевых для конкретной страны отраслях, создающего рабочие места и участвующего в крупных инфраструктурных проектах.

«Не говоря уже о том, что инновации и новаторство во многом связаны именно с крупным бизнесом, — сказал Строганов. — Малый бизнес в большей мере выполняет задачу держать граждан страны внутри экономики, обеспечивать им экономическую независимость, но в целом для экономики государства он не сильно критичен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко заявил, что Россия еще далека от того, чтобы исчерпать свои возможности для поддержки малого и среднего бизнеса.

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