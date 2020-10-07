Подгорица, , 17:48 — REGNUM Государственная помощь черногорской национальной авиакомпании Montenegro Airlines в 155 млн евро не спасет ее от разорения, сообщил изданию Dan исполнительный директор этой авиакомпании Властимир Ристич.

Он заявил, что банкротство авиакомпании нанесет большой ущерб компании и обществу в целом.

Он также заявил, что MA не следует рассматривать только через балансы и отчеты о прибылях и убытках, поскольку социальная значимость этой компании неизмерима.

По словам Ристича, авиакомпании необходимы дополнительные средства для преодоления последствий пандемии.