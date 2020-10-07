Москва, , 17:48 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 7 октября разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на рекордную общую сумму 345,73 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №29 013 с датой погашения 18 сентября 2030 года на 315,73 млрд рублей. Спрос при этом составил 316,331 млрд рублей, выручка от размещения — 301,501 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 95,4133% от номинала.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 234 с погашением 16 июля 2025 года на 30 млрд рублей при спросе в 51,691 млрд рублей. Выручка от размещения составила 29,570 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 97,0123% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,28% годовых.

Напомним, в III квартале 2020 года Минфин разместил на аукционах ОФЗ на общую сумму 1,238 трлн рублей, почти на четверть превысив запланированный объём. В IV квартале ведомство намерено занять на внутреннем рынке ещё 2 трлн рублей, что является рекордной суммой планового размещения.