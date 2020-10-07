Москва, , 17:46 — REGNUM В ходе деловой программы крупнейшей агропромышленной выставки «Золотая осень-2020» компания «ФосАгро» представила Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, Заместителю Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко и Министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву проекты компании в сфере подготовки высококвалифицированных молодых кадров для современного АПК.

Компания активно сотрудничает с аграрными вузами, реализуя совместные проекты, направленные на подготовку специалистов, которые будут востребованы развивающимся отечественным АПК в ближайшей перспективе.

Буквально на днях в Тимирязевской академии откроется первый научно-практический центр компании «ФосАгро». Специально для него специалисты компании разработали курс лекций. Партнером крупного бизнеса в развитии образовательных проектов выступает Минсельхоз РФ, РАН и компания «Иннопрактика».

Важно, что компания стремится к сотрудничеству не только с вузами, но и о средними школами — заботясь о повышении среди выпускников интереса к аграрным специальностям. Так 1 сентября в воронежской школе №102 совместно с «Иннопрактикой» и крупным агрохолдингом «Агрогард», компания «ФосАгро» открыла Агрокласс, в рамках которого лидеры АПК будут делиться со старшеклассниками практическим опытом, что поможет им подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения на аграрные специальности.

Начальник управления онлайн маркетинга и электронной коммерции ПАО «ФосАгро» Жанна Шалимова рассказала, что компания не только способствует интеграции инновационных цифровых технологий в аграрном образовании, но и активно участвует в цифровизации российского АПК.

«ФосАгро во многом является пионером рынка. В прошлом году мы первые в отрасли запустили онлайн-торговую платформу. Теперь и мелкие фермерские хозяйства, и крупные агрохолдинги в один клик могут заказать нужные удобрения, при помощи нашего агрокалькулятора получить персональные рекомендации по подбору оптимальной системы питания растений», — рассказала Жанна Шалимова.

«Это большая помощь тем, кто работает на селе и агропромышленникам. Это не игрушки, а возможность правильного планирования, сокращения затрат и увеличения объемов производства», — отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, добавив, что цифровые технологии помогут сделать так, «чтобы хлеб был еще свежее, фрукты и овощи были вкусными и экологически чистыми».

Генеральный директор ПАО «ФосАгро», глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, подчеркнул, что вопрос привлечения высококлассных кадров является ключевым для любого современного производства, в том числе аграрного.

«ФосАгро производит сложный, технологичный продукт, востребованный в 102 странах мира и обеспечивающий продовольственную безопасность в России. В портфеле компании 53 марки удобрений, 19 из которых — уникальные для России комплексные удобрения с микроэлементами. К 2025 году мы разработаем еще 15 инновационных продуктов. Чтобы правильно применять инновации, АПК нужны высококлассные профессионалы. Поэтому первоочередное внимание мы уделяем не только подготовке кадров для промышленности, но и для сельского хозяйства. Готовим инженеров и агрономов будущего», — заявил Андрей Гурьев.

По мнению главы ФосАгро, цифровизация станет приоритетным направлением развития АПК. Он отметил, что все процессы, начиная от добычи и производства и заканчивая продажей конечного продукта, наши образовательные инициативы, инновационные решения и прорывные проекты в рамках создания «Зеленого стандарта» экологически чистой сельхозпродукции России, компания реализует с применением новейших цифровых технологий.

«Наша цель — создать для российских аграриев полноценную цифровую экосистему. Фермер в режиме одного окна сможет закупать удобрения, семена, СЗР, получать финансовые услуги, выходить напрямую на продажу своей продукции. Это кратно увеличит эффективность АПК нашей страны, удешевит производство и гарантирует высокое качество продуктов питания», — резюмировал Андрей Гурьев.