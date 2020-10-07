Елец, Липецкая область, , 17:40 — REGNUM Крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений «Шанс Энтерпрайз» открылся 7 октября на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в торжественной церемонии запуска нового производства приняли участие глава региона Игорь Артамонов и заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.

Инвестиции в проект составили четыре миллиарда рублей. В перспективе на заводе будет создано 350 рабочих мест. Предприятие оснащено современным оборудованием. Производственная мощность — 50 миллионов тонн продукции в год. На первом этапе здесь будут выпускать 60 наименований препаратов, в дальнейшем их число вырастет до 100.

«Открытие такого крупного предприятия подтверждает статус Липецкой области как одного из самых привлекательных регионов для инвесторов. Мы видим, что наш регион ценят и хотят здесь работать», — сказал Игорь Артамонов.

Препараты компании используют свыше трёх тысяч сельхозпроизводителей во всех российских регионах. При выходе на полную мощность «Шанс Энтерпрайз» сможет производить 30% всех необходимых в России средств защиты растений, а также выпускать экспортную продукцию. Президент ГК «Шанс» Магомедалим Джавадов рассказал, что Липецкую область выбрали для реализации проекта из-за удобного расположения в центральной части России, инфраструктуры ОЭЗ и налоговых льгот.