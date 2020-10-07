Подгорица, , 17:33 — REGNUM Европейская комиссия подписала меморандум о взаимопонимании с Черногорией и предоставила первый транш льготного кредита на сумму 30 млн евро, предназначенного для ограничения экономических последствий, вызванных эпидемией коронавируса.

Как было объявлено делегацией ЕС в Черногории, это только часть поддержки, которая будет доступна стране в рамках программы макроэкономической финансовой помощи на сумму до 60 миллионов евро.

«Этот вид поддержки дополняет ранее утвержденный грант в размере 53 миллиона евро, который Европейский Союз предоставил для закупки оборудования для оказания неотложной медицинской помощи и помощи социально уязвимым лицам, предпринимателям, компаниям, сектору здравоохранения и другим секторам в Черногории, наиболее пострадавшим от влияния коронавируса», — говорится в заявлении.

Делегация добавила, что программа макрофинансовой поддержки Черногории является частью пакета в три миллиарда евро, предложенного Европейской комиссией для десяти стран расширения и соседей Европейского союза, чтобы помочь ограничить экономические последствия пандемии коронавируса.