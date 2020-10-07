Нижний Новгород, , 17:33 — REGNUM С начала года жители Нижегородской области получили более 900 кредитов льготной сельской ипотеки на общую сумму около 2 млрд рублей в рамках федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

По словам губернатора Глеба Никитина, реализация этого проекта позволила начать предоставлять сельским жителям займы на приобретение готового жилья или строительство дома по сниженной ставке — от 0,1% до 3% годовых.

Также он отметил, что программа предусматривает возможность получения сельчанами потребительских кредитов на ремонт жилья, электро‑ и водоснабжение, отопление и газификацию — по ставке от 1% до 5% годовых.

«Это очень выгодные условия. Мы рассчитываем, что новый механизм льготной ипотеки позволит привлечь высококвалифицированные кадры в районы Нижегородской области», — подчеркнул глава региона.