Москва, 7 октября 2020, 17:31 — REGNUM В случае ужесточения карантинных ограничений потребительская уверенность граждан России в IV квартале 2020 года может снизится до минус 23% или до минус 25%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил младший научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Прохоров.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Прохоров ответил на вопрос, как бизнес РФ смог адаптироваться к новым экономическим реалиям.