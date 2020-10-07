Москва, , 17:31 — REGNUM В случае ужесточения карантинных ограничений потребительская уверенность граждан России в IV квартале 2020 года может снизится до минус 23% или до минус 25%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил младший научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Прохоров.

«При сохранении текущих тенденций заболеваемости и при условии ужесточения карантинных ограничений в IV квартале 2020 года потребительская уверенность упадет до минус 23 или минус 25%, — сказал он. — В случае позитивного сценария второй волны пандемии и реализации мягких карантинных ограничений, а также благоприятной эпидемиологической обстановки на будущий год можно ожидать постепенное увеличение роста потребительской активности на 1−2 процентных пункта ежеквартально».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Прохоров ответил на вопрос, как бизнес РФ смог адаптироваться к новым экономическим реалиям.