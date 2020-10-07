Нью-Йорк, США, , 17:26 — REGNUM Фондовый рынок США на старте торгов 7 октября восстановил часть убытков конца прошлой сессии, которая завершилась в минусе из-за провала переговоров Белого дома и Конгресса.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 198,60 пункта (0,72%), до 27 971,36 пункта, индекс S&P 500 вырос на 23,61 пункта (0,70%), до 3384,56 пункта, индекс Nasdaq вырос на 117,07 пункта (1,05%), до 11 271,68 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября индексы Уолл-стрит завершили торги в серьезном минусе из-за объявления президента США Дональда Трампа о прекращении переговоров с демократами в Конгрессе по плану помощи американской экономике.

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