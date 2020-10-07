Москва, 7 октября 2020, 17:21 — REGNUM Уровень потребительской активности в IV квартале 2020 года зависит от того, выдержит ли российская экономика очередные карантинные ограничения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил младший научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Прохоров.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, доля респондентов, негативно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12 месяцев, снизилась с 45% до 36%.