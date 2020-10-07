Москва, , 17:21 — REGNUM Уровень потребительской активности в IV квартале 2020 года зависит от того, выдержит ли российская экономика очередные карантинные ограничения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил младший научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Прохоров.

«Наблюдаемый в настоящее время рост числа заболевших может спровоцировать негативный отклик у потребителей, — пояснил Прохоров. — Их уверенность с высокой долей вероятности может упасть на фоне информации о нестабильности на рынке труда и в финансовой сфере. Это может побудить граждан отложить крупные приобретения, что в свою очередь снизит их уровень потребления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, доля респондентов, негативно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12 месяцев, снизилась с 45% до 36%.