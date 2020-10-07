Москва, 7 октября 2020, 17:20 — REGNUM Рост уровня потребительской уверенности в III квартале 2020 года свидетельствует о том, что у граждан России сложилось положительное мнение о стабильности российской экономической системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил младший научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Прохоров.
Как полагает экономист, бизнес в еще большей степени адаптировался к новым экономическим условиям, что позитивно сказалось на деловой среде.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юлия Сяглова заявила, что жителям России потребуется долгое время для того, чтобы вернуться к докризисному уровню потребительской уверенности.