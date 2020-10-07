Москва, , 17:20 — REGNUM Рост уровня потребительской уверенности в III квартале 2020 года свидетельствует о том, что у граждан России сложилось положительное мнение о стабильности российской экономической системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил младший научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Прохоров.

«Повышение уверенности потребителей в первую очередь связано со спадом социальной напряженности, которая была вызвана карантинными ограничениями, — сказал Прохоров. — Кроме того, согласно данным Росстата, в летний период экономическая активность организаций в производственной, финансовой и торговой сферах также демонстрировала тенденцию к восстановлению».

Как полагает экономист, бизнес в еще большей степени адаптировался к новым экономическим условиям, что позитивно сказалось на деловой среде.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юлия Сяглова заявила, что жителям России потребуется долгое время для того, чтобы вернуться к докризисному уровню потребительской уверенности.