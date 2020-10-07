Тюмень, , 17:16 — REGNUM В Тюменской области с 1 октября 2020 года тариф регионального оператора на обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) вырос на 4%. Об этом сообщает областной департамент тарифной и ценовой политики региона.

Как поясняют в ведомстве, тариф стал выше, так как региональный оператор по обращению с ТКО в Тюменской области ООО «Тюменское экологическое объединение» ввело в эксплуатацию мусоросортировочный завод в Тобольске.

С 1 октября тариф составит 5109,09 рублей за тонну отходов (без НДС) — на 196,5 рублей выше. Ежемесячная плата за услугу по обращению с ТКО для жителей многоквартирных домов составит 141,45 рублей с человека — на 5,44 рубля больше. Для жилого частного дома 121,29 рублей — на 4,66 рублей.

В среднем для семьи из трёх человек, проживающей в многоквартирном доме, платёж увеличится на 16,32 рублей.