Москва, 7 октября 2020, 17:11 — REGNUM Онлайн-магазины РФ действительно могут на 5% повысить цены на свои товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил управляющий партнер «К5 Инвестиционная группа», член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Тарасов. Так он прокомментировал просьбу Торгово-промышленной палаты РФ, с которой та обратилась в Банк России. Как полагают в ТПП, если не вернуть сниженную комиссию за эквайринг в 1% при покупках в интернете, то цены в онлайн-магазинах поднимутся на 5%.
Как полагает эксперт, Сбербанк выступает в двух лицах: как банк, обслуживающий торговца, и как эмитент карты клиента, который расплатился за покупку в торговой точке.
В свою очередь, председатель регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, генеральный директор ООО «ХИМИЯ СИНТЕЗ» Олег Бурлак предположил, что на непродовольственные товары спрос однозначно упадет, а в отношении товаров первой необходимости, входящих в потребительскую корзину, ожидается снижение не спроса, а качества. То есть люди будут вынуждены экономить, покупая все более бюджетную продукцию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вячеслав Чеглов заявил, что Центральный банк России, скорее всего, не прислушивается к просьбам Торгово-промышленной палаты РФ.
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