Москва, , 17:11 — REGNUM Онлайн-магазины РФ действительно могут на 5% повысить цены на свои товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил управляющий партнер «К5 Инвестиционная группа», член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Тарасов. Так он прокомментировал просьбу Торгово-промышленной палаты РФ, с которой та обратилась в Банк России. Как полагают в ТПП, если не вернуть сниженную комиссию за эквайринг в 1% при покупках в интернете, то цены в онлайн-магазинах поднимутся на 5%.

«Онлайн-магазины могут повысить цены на товары до 5%. Да, повысят, и выгоду от этого получит прежде всего правительство, — сказал Тарасов. — Это такой квазиналог 3% с оборота. Давайте разбираться: комиссия за эквайринг делится между банком-эквайером, банком-эмитентом и платежной системой (Visa, MasterCard и т. д.). Вроде несколько участников системы, каждый отвечает за свой участок и делит комиссию примерно поровну, но есть одно, но — преференции большим государственным китам. А именно Сбербанку, ведь доля Сбера во всем эквайринге страны, по данным ФАС, — 62%. Больше половины!»

Как полагает эксперт, Сбербанк выступает в двух лицах: как банк, обслуживающий торговца, и как эмитент карты клиента, который расплатился за покупку в торговой точке.

«Это значит, что банк обрабатывает транзакции сам, без платежной системы, а всю комиссию забирает себе. В итоге бедные беднеют, богатые богатеют! Что же касается роста платежей за покупки онлайн, то с новым витком карантина они только увеличатся», — пояснил Тарасов.

В свою очередь, председатель регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, генеральный директор ООО «ХИМИЯ СИНТЕЗ» Олег Бурлак предположил, что на непродовольственные товары спрос однозначно упадет, а в отношении товаров первой необходимости, входящих в потребительскую корзину, ожидается снижение не спроса, а качества. То есть люди будут вынуждены экономить, покупая все более бюджетную продукцию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вячеслав Чеглов заявил, что Центральный банк России, скорее всего, не прислушивается к просьбам Торгово-промышленной палаты РФ.

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