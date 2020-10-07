Москва, , 16:59 — REGNUM Газпром за январь — август 2020 года получил $14,3 млрд доходов от экспорта газа, что на 49,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит 7 октября Федеральная таможенная служба.

Как сообщается, физический экспорт газа за указанный период сократился на 14% и составил 123,3 млрд кубометров.

При этом в августе экспорт газа вырос на 35% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 17,2 млрд кубометров. В стоимостном выражении экспорт в августе увеличился на 43% — до $1,59 млрд.

Согласно данным ФТС, средняя экспортная стоимость поставок газа в августе составила $92 за тысячу кубометров против $86 за тысячу кубометров в июле.