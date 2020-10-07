Москва, , 16:52 — REGNUM Доходы от экспорта нефти из России за январь — август 2020 года составили $48,8 млрд, сократившись на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 7 октября Федеральная таможенная служба.

Согласно данным ведомства, физический объём экспорта российской нефти за указанный период сократился почти на 9,4% и составил 159,8 млн тонн.

В августе физический объем экспорта нефти составил 15,5 млн тонн, снизившись на 14,9% по сравнению с предыдущим месяцем. В стоимостном выражении поставки в августе сократились на 8,7% — до $4,61 млрд.