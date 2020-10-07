Красногорск, , 16:37 — REGNUM За первые семь месяцев 2020 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Подмосковье в страны СНГ превысил 415 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель выше на 11%. Первое место среди импортёров подмосковной пищевой продукции занял Казахстан, на который приходится 37,5% всего продуктового экспорта. Второе место занимает Белоруссия, доля которой в общем объёме поставленных в СНГ продуктов из Московской области составляет 29,3%. Замыкает тройку лидеров Украина, в которую поставляется 6,25% всех экспортируемых товаров пищевой промышленности региона.

Наиболее значимый прирост экспортируемой продукции в денежном выражении наблюдается в отношении Молдавии — 31,42%, а также Туркмении — 9,22% и Таджикистана — 3,13%.

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