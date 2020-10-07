Москва, , 16:22 — REGNUM Международные резервы России по состоянию на 1 октября составили $583,426 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На 1 сентября международные резервы страны составляли $594,422 млрд. Таким образом, за месяц их объём сократился на $10,996 млрд, или на 1,8%.

Согласно данным регулятора, на начало октября в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $432,63 млрд, специальные права заимствования — $6,84 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,84 млрд, монетарное золото — $139,12 млрд.

Напомним, в августе объём международных резервов России впервые в истории превысил $600 млрд, после чего показатель начал снижаться.