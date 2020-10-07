Москва, , 15:56 — REGNUM Министерство торговли США и госкорпорация «Росатом» 5 октября подписали поправки к Соглашению о приостановлении антидемпингового расследования (СПАР) относительно поставок урана из России. Соглашение, срок которого заканчивался в этом году, продлено до 2040 года. Американский Минторг и Росатом договорились об обновлении квот импорта российского урана: 24% от спроса в 2021 году, 20% в 2022 году, 24% в 2023 году, 20% в 2024—2027 годах, 15% в 2028—2040 годах. Комментируя новость о продлении соглашения, в Росатоме отметили, что госкорпорация последовательно выступает за открытость рынков и честную конкуренцию, руководствуясь при этом принципами безопасности и устойчивого развития.

«Поправка 2020 года, инициированная американской стороной, позволяет продлить соглашение до 2040 г. В результате переговоров госкорпорации «Росатом» и Министерства торговли США была решена ключевая задача: установлены предсказуемые правила доступа российской урановой продукции на рынок США на стратегическую перспективу. Достигнутые договоренности позволяют нам полностью исполнить имеющиеся контрактные обязательства, часть из которых предусматривает поставки до конца следующего десятилетия, а также конкурировать за получение новых долгосрочных заказов», — сообщили в Росатоме.

Также в госкорпорации отметили, что соглашением предусмотрен механизм периодической корректировки квот, которые рассчитываются на основе относительных значений потребностей американских АЭС и зависят от прогнозов развития атомного энергетического рынка. «Сегодня в США, в отличие от ряда европейских стран, активно обсуждается курс на возрождение национальной атомной энергетики. Если потребности в урановой продукции будут расти, то и объем наших поставок может увеличиться», — прокомментировали в Росатоме.

Соглашение дает Росатому возможность сохранить позиции одного из крупнейших поставщиков продукции ядерно-топливного цикла в США. Прежде всего речь идет об услугах по обогащению урана, это наиболее высокотехнологичный сегмент рынка.

«Продление соглашения о приостановлении антидемпингового расследования в отношении поставок урана из России — это результат успешного завершения переговоров по данной тематике, начатых по инициативе США в феврале 2019 года, — считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. — Это хороший пример того, что наши страны могут прагматически сотрудничать, без ненужной политизации. Именно к этому мы последовательно призываем американскую сторону».

Как отметил сенатор, «стороны соглашения понимают важность бесперебойной поставки топлива на американские атомные станции, ведь речь идет о безопасности энергосистемы. Хотя в США ранее высказывались и призывы к полному бойкоту российского урана, но это, скорее, были громкие политические заявления для привлечения внимания, не имеющие под собой аргументированной основы. Напомню, летом прошлого года по решению президента США Дональда Трампа была сформирована Рабочая группа по ядерному топливу, которая должна была оценить состояние атомной промышленности США и ее перспективы. В отчете группы, опубликованном весной этого года, было рекомендовано продлить СПАР. Это, между прочим, рекомендация, сформированная по итогам многомесячной работы экспертов».

«Росатом всегда добросовестно выполнял все свои обязательства, в том числе в рамках СПАР, — напомнил Долгов. — Установление квот для защиты собственных производителей — это реалии современного рынка, от них никуда не деться. Впрочем, если посмотреть на динамику квот, то мы видим прогнозируемое увеличение доли российских поставок урана от общего спроса с 20% в 2022 году до 24% в 2023 году. Полагаю, что в случае увеличения потребностей в топливе для АЭС пониженные квоты на следующие годы могут быть пересмотрены в сторону повышения».