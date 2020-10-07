Москва, , 15:53 — REGNUM Рубль 7 октября движется против направления рынка, и этому есть вполне земное объяснение, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США стоит днем в среду 78,11 руб., евро снижается до 91,83 руб. Сегодня Минфин РФ вышел на внутренний валютный рынок с продажами валюты объемом вдвое выше, чем наблюдалось в предыдущем отчетном периоде.

Не сказать, что эти валютные объемы как-то помогут рублю идти против конъюнктуры, но в моменте, по всей видимости, они оказывают определённую эмоциональную поддержку.

Нефть днем под давлением и снова снижается. Волатильность в сырье слишком высока для того, чтобы нефть являлась опорой для структурных рыночных движений.

Баррель нефти марки Brent ближе к вечеру торгуется по $41,58, среднесрочный коридор здесь остается в пределах $38−45.

Для доллара диапазоном колебаний на ближайшие часы остаются рамки 77,90−78,45 руб., для евро — 91,55−92,25 руб.», — считает эксперт.

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