Брюссель, , 15:59 — REGNUM Штраф в отношении Газпрома в размере почти €6,5 млрд, назначенный польским антимонопольным регулятором UOKiK по делу «Северного потока — 2», слишком большой. Об этом исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер заявила 7 октября в ходе пресс-конференции.

Она отметила, что это дело для неё новое, у ЕК не было сотрудничества с польским регулятором. Детали разбирательства Вестагер неизвестны, однако в среднем штрафы ЕК не превышают 4−6% от глобального оборота компании, а 10% — это много.

«Это могло случаться в прошлом, я не исключу этого, но это очень редко», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, польский регулятор UOKiK оштрафовал Газпром на 29 млрд злотых, а пять его партнёров по строительству газопровода — на более чем 234 млн злотых за совместное финансирование проекта. Эти суммы соответствуют $7,6 млрд (€6,5 млрд) и $63,9 млн (€54 млн).

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