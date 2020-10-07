Москва, , 15:35 — REGNUM В РФ нужно разработать механизмы для ограничения валютных спекуляций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«Россия на данный момент идет по пути либерализма валютного регулирования, медленно, но планомерно снимая последние валютные ограничения, требования репатриации валютной выручки, — пояснила экономист. — Сейчас у нас нет законодательных основ по ограничению спекулятивных операций на валютном рынке. Но в период кризисного развития экономики требуется большее вмешательство государства в рыночные отношения. Учитывая повышенную турбулентность конъюнктуры рынка и непредсказуемость «черных лебедей», нашей стране хорошо бы было иметь в запасе законодательно прописанные механизмы прямого ограничения валютных спекуляций, в том числе фискального характера».

Как полагает Степанова, при стремительном развитии негативных событий могут потребоваться кардинальные меры.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, какую роль играют валютные спекулянты в процессе девальвации рубля.