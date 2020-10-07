Ставрополь, , 15:28 — REGNUM Главам регионов вряд ли позволят самостоятельно решать судьбу спущенных в субъекты федеральных средств, особенно в условиях предстоящего трансфера власти. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Сергей Кулагин.

«Проблемы состояния с финансами регионов напрямую зависят от политической стабильности в территориях. Федеральный центр выкачивает львиную долю всех финансовых ресурсов у субъектов, и этот факт периодически затрагивает чашу весов общественно-политической стабильности и поддержки местной элиты по отношению к «башням Кремля».

Сергей Кулагин О расширении финансовой самостоятельности регионов говорят не первый год, но в условиях огромной закредитованности региональных бюджетов и колоссальной дотационности большей части субьектов, вряд ли позволят дать главам регионов самостоятельно решать судьбу спущенных в субъекты федеральных средств. Кроме того, в условиях предстоящего трансфера власти для Москвы крайне невыгодно создание условий финансовой самостоятельности, которая приведет к рождению сильных лидеров на местах и создаст дополнительные риски».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер СовфедаВалентина Матвиенкоратует заповышение финансовой свободы губернаторов. В Госдуме считают, что давно уже пора менять систему распределения налоговых доходов между федеральным центром и регионами. Хроническое недофинансирование регионов — это большая проблема, которая не решается уже много лет.

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