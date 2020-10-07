Вашингтон, , 15:24 — REGNUM Влияние четырёх крупнейших ИТ-компаний Соединённых Штатов — Amazon, Apple, Facebook и Google — на сегодняшний день их влияние настолько возросло, что представляет угрозу честным рыночным отношениям. Такие выводы сделал Антимонопольный подкомитет Конгресса США по результатам расследования, проведённого в отношении этих компаний.

В обширном 449-страничном отчёте, опубликованном 6 октября, демократы Палаты представителей США заявили, что Amazon, Apple, Facebook и Google обладают монопольной властью, которая даёт им несправедливые рыночные преимущества, и предложили радикальные изменения, сообщает портал Business Insider. Они заявили, что все четыре компании — это монополии, которые нуждаются в более жёстком регулировании.

Добавим, что в докладе не содержится требований по разделению компаний, при этом указана необходимость введения новых законов, которые бы предотвратили деятельность этих компаний на смежных рынках. В частности, речь идёт о запрете на преимущественное продвижение своих сервисов, новые приобретения потенциальных конкурентов и ужесточение общего антимонопольного контроля за их поведением.

Так, в отчёте отмечается доминирование Google в поиске, контроль Amazon над своим рынком, скупка популярных приложений для социальных сетей Facebook, а также власть Apple над своим магазином приложений iOS.

«У этих фирм слишком много власти, и эту власть следует контролировать и подвергать соответствующему надзору и принуждению», — говорится в докладе.