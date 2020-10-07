Москва, , 15:11 — REGNUM России потребуется долгое время для того, чтобы вернуться к докризисному уровню потребительской уверенности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявила доцент кафедры маркетинга и рекламы, директор образовательной программы «Цифровая трансформация бизнеса» Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова.

«Потребуется достаточно долгое время, поскольку экономическая нестабильность из-за пандемии существенно влияет на уверенность в завтрашнем дне, и люди стараются придерживаться так называемой бережливой модели потребления: покупают то, что нужно сейчас, и лишь немного впрок, воздерживаясь от импульсивных покупок и трат на дорогостоящие вещи», — сказала Сяглова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, индекс потребительской уверенности в III квартале 2020 г. вырос до минус 22% после резкого падения во II квартале до минус 30%.

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