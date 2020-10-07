Берлин, , 15:04 — REGNUM Один из финансовых партнеров российской компании «Газпром» по строительству газопровода «Северный поток — 2» — германская компания Uniper не согласна с решение о наложении штрафа со стороны польского регулятора UoKiK и намерена обжаловать его. Об этом 7 октября заявили в пресс-службе компании.

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Отмечается, урегулирование спора может затянуться на четыре — пять лет. При этом в зависимости от постановления суда штрафы не подлежат оплате до окончательного решения, пояснили ТАСС в компании.

«Мы убеждены, что «Северный поток — 2» имеет энергетически-экономическое обоснование», — подчеркнули в Uniper, пояснив, что Германии и Европе потребуется больше газа в будущем, а поставки должны быть гибкими и надежными из различных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф в размере 29 млрд злотых (почти $7,6 млрд) на компанию «Газпром» в рамках дела «Северного потока — 2». Кроме того, на более чем 234 млн злотых оштрафованы пять партнёров российской компании по строительству газопровода, так как они объединились для финансирования проекта без согласия UOKiK. Речь идёт о Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

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Газпром уже заявил о намерении обжаловать решение польского антимонопольного регулятора. В компании считают, что не нарушали антимонопольное законодательство, а решение UOKiK оштрафовать на максимально возможную сумму участников проекта говорит о желании любыми средствами противодействовать достройке «Северного потока — 2».

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