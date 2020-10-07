Москва, , 14:56 — REGNUM Центральный банк России, скорее всего, не прислушивается к просьбам Торгово-промышленной палаты РФ, которая призвала вернуть пониженную комиссию за эквайринг в 1% при покупках в интернете. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

«Такое возможно только в том случае, если будут введены режимы ограничений, адекватные весне этого года, — сказал Чеглов. — Но надо помнить, что многое изменилось. И в государственной поддержке электронной коммерции большой потребности нет. У онлайн-торговли сейчас нет возможности поднять цены на 5%. Ей бы снижение курса рубля отыграть. А вот если офлайн закроют, тогда возможностей для маневра неизмеримо больше. Но надо помнить опыт весны, когда онлайн-торговцы сплошь и рядом уходили в черно-белый нал».

Как заметил Чеглов, тогда купить бытовую технику можно было только за наличный расчет, а цены росли, как на дрожжах, безотносительно условий эквайринга.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, что в условиях, когда Россия фактически продолжает находиться под влиянием пандемии COVID-19, отменять льготы для электронной коммерции — это по меньшей мере странно.

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