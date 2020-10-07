Будапешт, , 14:56 — REGNUM Парламент Венгрии 6 октября принял решение о значительном повышении заработной платы врачам. Соответствующее положение вступит в силу постепенно, начиная с января следующего года. Оно включено в новый Закон о правоотношениях в сфере здравоохранения. Об этом сообщает Forsal.

Согласно постановлению, повышение зарплаты вступит в силу с 1 января 2021 года и закончится в 2023 году. Новые правила коснутся врачей, стоматологов и фармацевтов. Молодые специалисты, представляющие данную сферу, в настоящее время зарабатывают в среднем около 830 долларов США в месяц, а со следующего года их среднемесячный заработок будет составлять 1570 долларов США. С 2022 года данная категория работников сможет похвастаться средней зарплатой в 2000 долларов США, а с 2023-го года — в 2240 долларов.

Заработная плата врачей, проработавших по профессии более 16 лет, со следующего года составит в среднем около 3300 долларов США в месяц, а те, кто может похвастаться опытом работы более 40 лет, будут зарабатывать в среднем более 5200 долларов в месяц. По итогам полной реализации реформы, после 2023 года, данные категории врачей и фармацевтов начнут зарабатывать в среднем 4900 и 7500 долларов США соответственно.