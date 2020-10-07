Москва, 7 октября 2020, 14:50 — REGNUM В условиях, когда Россия фактически продолжает находиться под влиянием пандемии COVID-19, отменять льготы для электронной коммерции — это по меньшей мере странно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал новость о том, что Торгово-промышленная палата попросила ЦБ РФ вернуть сниженную комиссию в 1% при покупках в интернете, дабы избежать 5-процентного роста цен в интернет-магазинах.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением ТПП РФ согласился директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
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