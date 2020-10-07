Москва, 7 октября 2020, 14:40 — REGNUM В Москве промпредприятиям предложат перевести на «удалёнку» сотрудников, не задействованных в производственном цикле. Об этом 7 октября сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.
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"Мы придерживаемся такой точки зрения о том, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников», — сказал он.
Чиновник отметил, что при этом существуют отрасли, где до 95% работников задействованы в производстве, и «производственный цикл нарушать нельзя».
Как сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области усиляют контроль за соблюдением масочного режима и других ограничений в связи с увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией, а пожилых работников отправляют на «удалёнку».
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