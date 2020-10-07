Москва, , 14:40 — REGNUM В Москве промпредприятиям предложат перевести на «удалёнку» сотрудников, не задействованных в производственном цикле. Об этом 7 октября сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

"Мы придерживаемся такой точки зрения о том, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников», — сказал он.

Чиновник отметил, что при этом существуют отрасли, где до 95% работников задействованы в производстве, и «производственный цикл нарушать нельзя».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области усиляют контроль за соблюдением масочного режима и других ограничений в связи с увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией, а пожилых работников отправляют на «удалёнку».

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области усиливают масочный режим и возвращают «удалёнку»