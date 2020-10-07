Черкесск, , 14:38 — REGNUM Заместититель председателя правительства РФ Юрий Трутнев, который находится с рабочей поездкой в Карачаево-Черкесии, высоко оценил результаты реализации проекта «Сады Карачаево-Черкесии». Особо Трутнев отметил очень высокие показатели рентабельности этого производства — 40%.

По слова главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, культура садоводчества в регионе стала возрождаться с 2017 года, благодаря реализации государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа в период до 2025 года». Уже создано более 500 га садов интенсивного типа, помимо этого в КЧР реализуется единственный в России проект, созданный за последние десятилетия, по выращиванию груш, под которые отведена территория площадью 9 га.

Также в четырех районах республики созданы мини-сады интенсивного типа на личных подсобных участках местных жителей. После посещения этих садоводческих хозяйств Трутнев предложил расширить круг участников проекта.