Москва, , 14:25 — REGNUM На самом деле в том, что вкладчики забирают деньги из «Сбера», нет ничего удивительного, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Ставки по долларам около нуля. По данным на сайте банка, физлица могут открыть в банке только один валютный вклад — депозит «Сохраняй» со ставкой 0,35% годовых.

Рублевые вклады, после снижения Банком России ключевой ставки до 4,25%, даже не покрывают инфляцию. Смысла держать деньги в банках сейчас нет.

Есть и еще один важный момент. Многие из-за карантина потеряли работу или в зарплате. Российские граждане вынуждены проедать свои сбережения.

В данном случае Банк России должен поднять ключевую ставку до 6−7%, это позволит избежать оттока вкладов граждан из банков», — высказал свою точку зрение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне падения рубля россияне забирают из Сбербанка свои валютные сбережения. В сентябре депозиты сократились на $441, 8 млн.

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