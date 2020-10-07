Черкесск, , 14:24 — REGNUM В целях развития экономики Карачаево-Черкесии необходимо создать условия для привлечения в регион инвесторов. Для этого должны быть выработаны приоритетные направления для представителей бизнеса, чтобы они захотели прийти в республику. Поручения об этом отдал Минэкономразвития РФ и правительству КЧР вице-премьер РФ Юрий Трутнев, который находится с рабочей поездкой в субъекте СКФО.

«Надо посмотреть, что может быть востребовано инвесторами, каким образом нам их поддержать, чтобы инвестиционные проекты осуществлялись, строились новые предприятия, создавались новые рабочие места», — приводит слова Трутнева его пресс-служба.

По его мнению, если объединить усилия правительства РФ и руководства Карачаево-Черкесии, то «эффект будет намного выше».

«Надо добиться того, чтобы механизмы государственной поддержки инвестпроектов были сбалансированы, позволяли привлечь максимальное количество людей, которые готовы работать, у которых есть желание. Чтобы это были не выборочные инвестиции, а все-таки равные возможности для всех желающих трудиться в этом направлении», — заявил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания с представителями органов власти Карачаево-Черкесии Юрий Трутнев назвал слабые места развития республики, втом числе низкие уровни ВВП, объема оборота розничной торговли и внешнеторгового оборота.

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