Москва, 7 октября 2020, 14:23 — REGNUM Если Центральный банк России не вернет сниженную комиссию за эквайринг в 1%, то цены в российских интернет-магазинах могут вырасти меньше, чем на 5%. Об этом 7 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал новость о том, что ТПП РФ обратилась в Банк России с соответствующей просьбой. Свою позицию ТПП РФ обосновывает тем, что в противном случае цены в интернет-магазинах России могут вырасти на 5%.
Но, как подчеркнул Солодков, это означает, что снизится запас прочности этих интернет-магазинов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Солодков объяснил должен ли ЦБ РФ прислушиваться к просьбам ТПП РФ.
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