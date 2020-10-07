Москва, , 14:23 — REGNUM Если Центральный банк России не вернет сниженную комиссию за эквайринг в 1%, то цены в российских интернет-магазинах могут вырасти меньше, чем на 5%. Об этом 7 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал новость о том, что ТПП РФ обратилась в Банк России с соответствующей просьбой. Свою позицию ТПП РФ обосновывает тем, что в противном случае цены в интернет-магазинах России могут вырасти на 5%.

«То, что цены вырастут на 5%, совершенно не очевидно, — пояснил Солодков. — Цены могут вырасти и больше, чем на 5%, и меньше. В нашем случае, я думаю, они вырастут меньше, поскольку мы с вами видим, что реальные доходы населения сокращаются, а экономика находится в кризисе и не отошла от последствий первой волны пандемии. И поэтому спрос тоже снижается. А цена формируется на соотношении спроса и предложения. Если спрос снижается, то вряд ли интернет-магазины будут повышать цены на эти 5%, о которых предупреждает ТПП».

Но, как подчеркнул Солодков, это означает, что снизится запас прочности этих интернет-магазинов.

«И мы с вами будем наблюдать, что какое-то их количество покинет рынок — в силу банкротства», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Солодков объяснил должен ли ЦБ РФ прислушиваться к просьбам ТПП РФ.

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