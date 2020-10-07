Москва, , 14:21 — REGNUM Если бы Центральный банк РФ вернул сниженную комиссию за эквайринг в 1% при интернет-покупках, то это было бы вполне разумным шагом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал новость о том, что Торгово-промышленная палата РФ обратилась с соответствующей просьбой в Банк России. В противном случае, как полагают в ТПП РФ, цены в интернет-магазинах могут вырасти на 5%.

Как пояснил Солодков, при росте издержек цены, как правило, растут, но так происходит не всегда, потому что у компаний есть резерв и они могут отреагировать на рост издержек снижением прибыли.

«С моей точки зрения, просьба ТПП вполне разумная, — уточнил экономист. — Учитывая, что мы входим во вторую волну, а точнее уже вошли, эта мера имела бы определенный смысл. Но Центральный банк, неизвестно по какой причине, не сделал этого, и сейчас его об этом просит Торгово-промышленная палата. И если ЦБ это уже один раз сделал, то что ему мешает это сделать второй раз?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Белянчикова заявила, что отмена ЦБ РФ ограничений на комиссии банков по эквайрингу представляется вполне оправданной.

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