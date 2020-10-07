Москва, , 14:27 — REGNUM Новые меры поддержки бизнеса на фоне пандемии не нужны, так как все отрасли вернулись к работе. Об этом сообщил 7 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представителя Кремля спросили, планируют ли власти объявить о новых мерах поддержки в связи с тем, что растёт количество выявляемых случаев заражения. Песков ответил, что ранее меры поддержки объявили из-за фактической остановки экономики, но сейчас ситуация другая.

«В настоящий момент экономика функционирует, все отрасли работают, поэтому ситуация иная, но, конечно же, она очень тщательно мониторится», — сказал он.

Сокращать поддержку малого и среднего бизнеса, конечно, не следует, добавил Песков.

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