Киев, , 14:26 — REGNUM Убытки у госкомпании «Нафтогаза Украины» были бы еще в 2019 году, если бы их не перекрыли рекордные прибыли по транзиту газа, заявил 7 октября бывший исполнительный директор «Нафтогаза» (уволен в этом году) Юрий Витренко.

Таким образом экс-менеджер энергетической госкомпании прокомментировал информацию о настоящих и будущих убытках «Нафтогаза».

Витренко напомнил, что убытки НАК составили 11,5 млрд грн за первое полугодие и далее «планируются» миллиардные убытки в последующие годы.

«И это при том, что оптовая цена газа в Украине выше европейской», — добавил он.

«О том, что у Нафтогаза будет сложная внешняя ситуация, мы говорили правлению и наблюдательному совету давно. Снижение спроса на природный газ, отделение оператора газотранспортной системы, проблемы с оплатой за газ для нужд населения, долги и тому подобное… В такой ситуации Нафтогаза нужно быть движущей силой настоящих европейских реформ и борьбы с Россией, как мы это делали по своим направлениям работы в 2014—2019 годах, но для этого нужен компетентный и честный менеджмент», — подчеркнул бывший исполнительный директор.

Витренко также отметил, что он, еще занимая должность, предлагал план, как заработать для Украины больше $17 млрд, но сейчас эти инициативы не реализуются, возможно, потому что не нравятся Газпрому и лично президенту России Владимиру Путину.

ИА REGNUMнапоминает, что в конце сентября был обнародован финансовый отчет «Нафтогаза», согласно которому консолидированный чистый убыток группы в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн. Более того, в минфине страны заявили, что как минимум ближайшие четыре года энергетическая госкомпания будет глубоко убыточной.

Нынешнее руководство «Нафтогаза» утверждает, что ситуация является прогнозируемой и у менеджеров есть план действий в кризисной ситуации.