Лондон, , 14:13 — REGNUM Французская компания Peugeot объявила стоимость своих обновлённых кроссоверов Peugeot 3008 и Peugeot 5008 в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Модель Peugeot 3008 в начальной комплектации будет стоить 26,2 тыс. фунтов (около 2,65 млн рублей). В базовой комплектации авто оснащено 1,2-литровым турбомотором рабочим объёмом 1,2 л производительностью 128 л. с., а за 28,2 фунтов (около 2,85 млн рублей) можно выбрать дизельный агрегат объёмом 1,5 л такой же мощностью.

За доплату можно приобрести автомобиль с одним из двух вариантов гибрида, один из которых будет стоить от 42,75 тыс. фунтов (4,32 млн рублей).

Цена кроссовера Peugeot 5008 стартует с 28,6 тыс. фунтов (2,89 млн рублей). Эта модель доступна с бензиновыми движками рабочим объёмом 1,2 и 1,6 литра, а также 1,5‑ и 2,0-литровыми дизельными моторами.

Ранее компания Peugeot представила самую производительную модификацию 508 в своей модельной линейке — Sport Engineered. Авто оснащено гибридным мотором, который состоит из двигателя внутреннего сгорания производительностью 360 л. с. (520 Нм) и двух электромоторов.

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