Красногорск, , 14:33 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала подмосковную практику развития конкуренции одной из лучших в России. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

В качестве примера положительной работы ведомство привело создание регионального портала кооперации промышленных предприятий. Данный ресурс представляет из себя бесплатную электронную площадку для бизнеса, которая автоматически подбирает клиентов и поставщиков на основании данных о предприятии. Помимо этого, портал предоставляет возможность получать информацию и вести переписку с муниципальными властями, а также с региональным министерством инвестиций, промышленности и науки.

По мнению ФАС, регионам РФ следует брать пример с Московской области и создавать аналогичные ресурсы.

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