Москва, , 13:55 — REGNUM Российские аграрии смогли обеспечить продовольственную безопасность страны, дефицита продуктов питания в разгар пандемии коронавируса допущено не было. Об этом сегодня, 7 октября, в ходе выступления на открытии агропромышленной выставки «Золотая осень-2020» заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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"Успешно прошли ажиотажный спрос на продукты, который случился в период острой фазы коронавируса, и по факту решена задача продовольственной безопасности», — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин отметил, что в настоящее время правительство ведёт работу по дальнейшему укреплению продовольственной независимости страны, развивает импортозамещение, в том числе в области семеноводства и селекции. Кроме того, подчеркнул глава российского правительства, много делается для технологического обновления агропромышленного комплекса, локализации производства необходимой техники, создания нового оборудования.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России по вопросам сельского хозяйства Виктория Абрамченко заявляла, что Россия достигла целевых показателей по продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям. По её словам, самообеспеченность страны зерном, рыбой и рыбной продукцией превысила показатели доктрины продовольственной безопасности почти в полтора раза.

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