Москва, , 13:53 — REGNUM По итогам сентября 2020 года в России было реализовано 1 422 машины марки Haval — на 21% больше, чем в сентябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При этом за девять месяцев на российском авторынке было продано 11 647 автомобилей Haval. Этот результат на 66% превышает показатель продаж прошлого года.

Самой продаваемой моделью китайского бренда в сентябре стал кроссовер Haval F7. За месяц обладателями этого кроссовера стали 567 жителей России. На втором месте оказался кросс-купе Haval F7x, чьи продажи в сентябре достигли отметки в 466 экземпляров.

Напомним, кроссоверы F7 и F7x и внедорожники H5 и H9 бренда Haval собираются на заводе в Тульской области.

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