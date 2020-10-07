Киев, , 13:49 — REGNUM Один из лидеров «Слуги народа», глава комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призывает не преувеличивать значение решения о сокращении субсидий для населения.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов Украины.

Депутат заявил, что «по большому счету» субсидии для населения не сокращаются, а происходит просто математический пересчет сумм, выделяемых на помощь.

«Произошла определенная экономия за счет определенных процессов, которые происходят в обществе… Например, увеличение минимальной заработной платы… Вы понимаете, что это влечет за собой повышение доходов населения, на соответствующую сумму уменьшаются субсидии. Если мы говорим о том, что люди обратились в меньшем количестве для получения субсидий, то это также источник для экономии субсидий», — уточнил Гетманцев.

ИА REGNUM напоминает, что согласно предварительному проекту госбюджета Украины, на субсидии в 2021 году планируется выделить 36,6 млрд грн, что почти на 3 млрд грн меньше, чем в этом году. В минфине Украины также заявили, что расходы на субсидии сокращены из-за повышения минимальной заработной платы. При этом в грядущий осенне-зимний сезон на Украине ожидается очередной рост тарифов на ключевые услуги ЖКХ.