Москва, , 13:27 — REGNUM Фонд национального благосостояния (ФНБ) России в сентябре вырос на 476 млрд рублей, составив на 1 октября 13,733 трлн рублей. Об этом 7 октября сообщается на сайте Минфина РФ.

Отмечается, что на 1 октября объём ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 9,346 трлн рублей, или $117,286 млрд (8,2% ВВП, прогнозируемого на 2020 год).

Как сообщало ИА REGNUM, на сохранение стабильности системы и обеспечение социальных обязательств в РФ будут направлены 350 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) России. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.

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